وزير الطاقة: خفض إمدادات "مربان" يتوافق مع الالتزام بإعلان "أوبك"

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن خفض شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لإمدادات خام مربان بواقع 25% في مارس 2018، جاء متوافقاً مع التزام دولة الإمارات المستمر، بإعلان التعاون بين منظمة "أوبك" والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في "أوبك" الساري حتى ديسمبر 2018.

وكانت مصادر في "أدنوك"، قد أكدت أن الشركة أبلغت عملاءها المرتبطين بعقود للحصول على إمدادات خام مربان، بأن الشركة ستخفض الإمدادات بواقع 25% في مارس المقبل.

ويتم إنتاج مزيج خام مربان في حقول النفط البرية لأدنوك.

وكانت الإمارات قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 139 ألف برميل يومياً، بموجب إعلان التعاون بين "أوبك" والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي رئيس مؤتمر منظمة أوبك للعام 2018، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال منتدى جلف إنتليجينس للطاقة في الإمارات، أن أوبك وشركاءها من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك حققت مجتمعة معدل 107% من الامتثال لنسبة خفض الإنتاج المتفق عليها في العام الأول من الاتفاق ووصلت إلى 129% في ديسمبر 2017 .