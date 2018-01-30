مؤشرات الثلاثاء... أداء بورصات المنطقة يرتفع بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:
تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع لجلسة الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.44% بضغط قاده قطاع العقارات وقطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3439.91 نقطة.
فيما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7631.17 نقطة بأرباح نسبتها 0.83%.
وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.13% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6664.03 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.
وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من أغلبية قطاعاتها قاده قطاع الفناق والسياحة، حيث ارتفعت بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 1352.26 نقطة.
كما وارتفعت السوق العمانية وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال إلى مستوى 5007.65 نقطة بأرباح نسبتها 0.10%.
وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.39 نقطة بدعم من قطاع الصناعة.
السوق
الإقفال
التغير
دبي
3439.91
%0.44 سالب
السعودية
7631.17
%0.83
الكويت
6664.03
%0.13 سالب
البحرين
1352.26
%0.57
عٌمان
5007.65
%0.10
الأردن
2194.39
%0.17
سوق دبي تتراجع 0.44%
تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3439.91 نقطة بخسائر بلغت بواقع 15.33 نقطة أو ما نسبته 0.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 375.7 مليون سهم بقيمة 556.8 مليون درهم نفذت من خلال 4124 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.06% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.27% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.32% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.28 %.
وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00% وصولاً إلى سعر 0.874 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.51% وصولاً إلى سعر 9.00 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم بنك دبي الاسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59% وصولاً إلى سعر 6.23 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 1.83% وصولاً إلى سعر 0.376 درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 80 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 135.2 مليون درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 58.8 مليون درهم.
سوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7631.17 نقطة رابحاً بواقع 62.81 نقطة أو ما نسبته 0.83%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 215.7 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 109 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 62 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.76% تلاه قطاع الاعلام بنسبة 1.60%، في المقابل سجل التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.03% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.98%.
وسجل سعر سهم رعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.65% وصولاً إلى سعر 49.55 ريال تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 5.24% وصولاً إلى سعر 12.86 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.55% وصولاً إلى سعر 25.10 ريال تلاه سهم أسيج بنسبة 3.59% وصولاً إلى سعر 18.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 63.5 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 41.3 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 855.1 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 809.9 مليون ريال.
محطة حمراء للسوق الكويتية
تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.92 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 6664.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 135.6 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار نفذت من خلال 4653 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بواقع 13.3 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 8.2 نقطة، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بواقع 25.2 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 24.8 نقطة.
وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.54% وصولاً إلى سعر 67 فلس تلاه سهم يوباك بنسبة 13.64% وصولاً إلى سعر 700 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 23.6 فلس تلاه سهم قيوين ا بنسبة 13.33% وصولاً إلى سعر 70.2 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 39.3 مليون سهم تلاه سهم جياد بواقع 10.6 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 2.6 مليون دينار.
أرباح ملحوظة في السوق البحرينية
ارتفعت السوق البحرينية بدعم من أغلبية قطاعاتها، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1352.26 نقطة رابحا بواقع 7.72 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 4.08 نقطة واستقر قطاع التأمين دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع الفنادق والسياحة بواقع 101.01 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 28.75 نقطة.
سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.26% وصولاً إلى سعر 0.215 دولار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 4.95% وصولاً إلى سعر 0.530 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.20% وصولاً إلى سعر 0.121 دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 3.17% وصولاً إلى سعر 0.122 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.6 مليون سهم.
قطاع الصناعة يحد من ارتفاع السوق العمانية
ارتفعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5007.65 نقطة رابحا بواقع 4.96 نقطة أو ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 711 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.21%.
وسجل سعر عمان والامارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.68% وصولاً إلى سعر 0.093 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 4.58% إلى سعر 0.320 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.83% وصولاً إلى سعر 0.140 ريال تلاه سهم مصانع مسقط للخيوط بنسبة 5.88% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2.2 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 521.3 ألف سهم.
قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للارتفاع
ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.17% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2194.39 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون دينار نفذت من خلال 1444 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.48%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.33% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04%.
وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 % وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم نور كالبيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم مساكن الأردن بنسبة 4.95% وصولاً إلى سعر 3.07 دينار.