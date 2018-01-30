مؤشرات الثلاثاء... أداء بورصات المنطقة يرتفع بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع لجلسة الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.44% بضغط قاده قطاع العقارات وقطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3439.91 نقطة.

فيما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7631.17 نقطة بأرباح نسبتها 0.83%.

وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.13% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6664.03 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من أغلبية قطاعاتها قاده قطاع الفناق والسياحة، حيث ارتفعت بنسبة 0.57% لتقفل عند مستوى 1352.26 نقطة.

كما وارتفعت السوق العمانية وسط أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال إلى مستوى 5007.65 نقطة بأرباح نسبتها 0.10%.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2194.39 نقطة بدعم من قطاع الصناعة.

السوق الإقفال التغير دبي 3439.91 %0.44 سالب السعودية 7631.17 %0.83 الكويت 6664.03 %0.13 سالب البحرين 1352.26 %0.57 عٌمان 5007.65 %0.10 الأردن 2194.39 %0.17

سوق دبي تتراجع 0.44%

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3439.91 نقطة بخسائر بلغت بواقع 15.33 نقطة أو ما نسبته 0.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 375.7 مليون سهم بقيمة 556.8 مليون درهم نفذت من خلال 4124 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.06% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.27% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الخدمات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.32% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.28 %.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00% وصولاً إلى سعر 0.874 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.51% وصولاً إلى سعر 9.00 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم بنك دبي الاسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59% وصولاً إلى سعر 6.23 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 1.83% وصولاً إلى سعر 0.376 درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 88 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 80 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 135.2 مليون درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 58.8 مليون درهم.

سوق السعودية تواصل ارتفاعها

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7631.17 نقطة رابحاً بواقع 62.81 نقطة أو ما نسبته 0.83%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 215.7 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 109 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 62 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.76% تلاه قطاع الاعلام بنسبة 1.60%، في المقابل سجل التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.03% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.98%.