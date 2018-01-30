"غرفة الشارقة" تحتفي الأربعاء بالفائزين بجائزة "التميز الاقتصادي"

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة الأربعاء، الحفل السنوي لتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2017.

وتعتزم غرفة الشارقة خلال الحفل الذي تقام فعالياته في مركز اكسبو الشارقة، الإعلان عن إطلاق فئة خليجية جديدة ضمن الجائزة، إلى جانب الإعلان عن المنشآت الاقتصادية ورواد الأعمال الذين فازوا بالجائزة ضمن فئاتها الست.

كما يشهد الحفل تكريم فرق التقييم ولجان التحكيم التي ضمت عدداً من الأسماء والشخصيات البارزة والناجحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تكريم قائمة الشركاء والرعاة الاستراتيجيين والبيئيين والإعلاميين والداعمين.

وشارك في دورة الجائزة لعام 2017 أكثر من 100 منشأة اقتصادية إلى جانب عشرات رواد ورائدات الأعمال، في حين ساهم في مرحلة التقييم أكثر من 40 مُقيّماً مختصاً في مختلف مجالات التقييم التي تشمل التميز المؤسسي والممارسات الخضراء والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.