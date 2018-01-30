"إكسبو الشارقة" يستعرض تجربة الدولة في تنظيم المعارض بفرنسا

الشارقة 24:

شارك سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي"، في "القمة العالمية للرؤوساء التنفيذيين 2018" التي نظمها الاتحاد العالمي لصناعة المعارض "UFI"، في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة 24-26 يناير الجاري.

واستعرض المدفع خلال القمة خبرات دولة الإمارات في مجال تنظيم المعارض وتجربتها العريقة في تطوير هذه الصناعة التي باتت تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها سياحة الأعمال، عدا عن دورها في توفير آلاف فرص العمل لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وهو ما أهّل الإمارات لتبوء المرتبة الأولى في تنظيم واستضافة المعارض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد المدفع أن الإمارات تحظى بسمعة مرموقة وبمكانة تنافسية في مجال صناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما انعكس في نجاح الإمارات باستضافة "اكسبو 2020"، مستعرضاً تجربة مركز اكسبو الشارقة الذي نجح في ترسيخ مكانته وتحقيق الكثير من الإنجازات منذ تأسيسه في عام 1977 حيث بات وجهة مميزة للعارضين الدوليين، مستفيداً من مكانة إمارة الشارقة التي باتت واحدة من المدن التي تقود قطاع صناعة المعارض في المنطقة، في ظل تنوع اقتصادها وبيئتها المالية والسياسية المستقرة إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وتكاليف الإنتاج المنخفضة فيها وما تسنه من قوانين تجارية وتوفره من مزايا محفزة وجاذبة للمستثمرين.

وقال المدفع إن مشاركته في القمة جاءت بصفته رئيساً تنفيذياً لمركز إكسبو الشارقة وعضواً في مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له ويُعتبر أقدم جمعية لصناعة المعارض حول العالم، مضيفاً أن الحدث شكل فرصة لمناقشة واقع صناعة المعارض حول العالم وتطوراتها وتبادل الآراء حول سبل مواجهة التحديات التي تواجهها.

وأشار المدفع إلى أن القمة وفّرت محتوى عالي الجودة ومساحة للحوار والتواصل بين الرؤساء التنفيذيين حول العالم للتحاور الإيجابي والبنّاء في الوضع الحالي للمعارض ومستقبلها على المديين المتوسط والبعيد من خلال اللقاءات الجماعية والاجتماعات الثنائية والمحاضرات وورش العمل، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات ممثلة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ومركز إكسبو الشارقة، كانت فرصة لمناقشة قضايا القطاع والاطلاع على آخر تطورات ومستجدات صناعة المعارض إلى جانب إتاحتها المجال للتعرف على مسؤولي أهم المعارض الدولية وبحث مجالات التعاون وبناء شراكات وتنظيم معارض مشتركة في المستقبل.

وتأتي مشاركة "إكسبو الشارقة" في فعاليات هذا الحدث في إطار حرص المركز على المشاركة في الفعاليات الدولية والعالمية المهمة بهدف الارتقاء بمكانته والمحافظة على ريادته كواحد من أهم المعارض التجارية والثقافية على مستوى المنطقة، إلى جانب سعيه لتعزيز سمعة الإمارة وريادتها ومكانتها على خريطة صناعة المعارض وسياحة الأعمال الإقليمية والعالمية من جهة أخرى، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصاد الإمارة وإسهامات قطاع الأعمال الخاص في ناتجها المحلي.

وشارك في القمة أكثر من 140 رئيساً تنفيذياً يمثلون مختلف دول العالم، حيث ناقشوا آخر المستجدات في هذه الصناعة وكيفية تطويرها، وبحثوا خطط الاتحاد للعام الجاري ونشاطاته المختلفة، وقد تحدث العديد من المسؤولين عن تجاربهم الخاصة في تطوير صناعة المعارض في بلادهم، وكيفية الاستفادة من آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا لتحسين عمليات هذا القطاع وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.