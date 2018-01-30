بقيمة 35 مليوناً... مصنع للتغليف الصناعي في المنطقة الحرة بالحمرية

الشارقة 24:

وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة إيلان العالمية للتغليف الصناعي، وذلك لإنشاء مصنع لإنتاج البراميل الصلبة ذات الرؤوس الضيقة بسعة 220 لتر (55 جالون) لتخدم الصناعات الكيماوية والصناعات البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطاقة انتاجية تقدر بـ 2 مليون برميل سنوياً من خلال أحدث مرافق التصنيع والاختبار وبمواصفات عالمية ذات التكنولوجيا الفائقة وبقيمة استثمارية تقدر بـ 35 مليون درهم مع اكتمال المشروع مع نهاية العام 2018.

وقع الاتفاقية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وأنيل جاين، المالك لشركة إلان إنكوربوريتد بحضور سي هوبيرت، رئيس العمليات الدولية للشركة الأم، تايم تيشنوبلاست ليميتد وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد المزروعي أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التوازن بين استقطاب الاستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات القائمة من خلال توفير مناخ محفز يساهم بشكل مباشر في نجاح المشاريع الاستثمارية، وقال: "إن المنطقة الحرة بالحمرية حققت الكثير من الإنجازات وأضحت منطقة متميزة بصناعاتها المختلفة، لا سيما صناعة البتروكيماويات وما شابهها من الصناعات الثقيلة"، مؤكداً أن إنشاء مصنع إيلان العالمي يعكس الإنجازات التي تحققت في استقطاب شركات عالمية من شبه القارة الهندية ومن كافة أرجاء العالم.

وأشار المزروعي أن الهيئة بصدد دراسة توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة خلال العام الجاري، والتي من شأنها التأكيد على مكانة إمارة الشارقة كمركز اقتصادي متميز على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وذكر المزروعي أن استضافة هذا الاستثمار، يأتي تتويجاً لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لإمارة الشارقة وإبرازها كمركز اقتصادي هام، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تتميز بعدة عوامل تجعل منها محط اهتمام المستثمرين، فبالإضافة لموقها الاستراتيجي يوفر الميناء الداخلي بعمق 7 أمتار وميناء رئيسي بعمق 14 متر مركز ملاحي مميز لصناعة وصيانة السفن وتجارة منتجات النفط والغاز والحديد والصلب وغيرها.

من جهته، أكد أنيل جاين المالك لشركة إلان إنكوربوريتد أن هذه المنشأة الجديدة هي امتداد لعمليات الشركة القائمة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة منذ 10 سنوات والتي تعمل على إنتاج الحاويات الكبيرة والمتوسطة وحاويات البوليمير والبراميل، قائلاً: "نحن نسعى دائماً لنكون بمثابة نقطة توقف واحدة لعملائنا الحاليين والمستخدمين لهذه المنتجات، إذ نوفر لهم البراميل الصلبة والتغليف الصناعي المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية والصناعات الكيماوية في المنطقة، مع إقامة شراكات طويلة الأمد".

وقال سي هوبيرت، رئيس العمليات الدولية للشركة الأم: "لقد عملنا دون كلل لإرضاء عملائنا في 12 بلداً، وهذا المرفق الجديد سوف يساعدنا على خدمة عدد كبير من عملائنا والمستخدمين لهذه المنتجات في المنطقة، الذين يسعون للحصول على أفضل منتجات التعبئة والتغليف المتاحة في جميع أنحاء العالم".