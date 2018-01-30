النفط يواصل الانخفاض بفعل قوة الدولار وارتفاع الإنتاج الأميركي

الشارقة 24 - رويترز:

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، لليوم الثاني في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج الأميركي وصعود الدولار، مما دفع برنت للنزول عن 69 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 6 أيام.

وبحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتاً أو 0.7 % إلى 68.97 دولارًا للبرميل. وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم مارس عند التسوية يوم الإثنين 69.46 دولارًا للبرميل منخفضة 1.06 دولارات أو 1.5 %.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً أو 1.1 % إلى 64.86 دولارًا للبرميل، ويوم الإثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتاً أو ما يعادل 0.9 % إلى 65.56 دولارًا للبرميل.

وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.

وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه كل من الولايات المتحدة والسعودية، إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يومياً في 2017.