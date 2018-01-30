نيكي يهبط لأدنى مستوى في شهر مع تراجع أسهم موردي أبل

الشارقة 24 - رويترز:

شهد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية انخفاضاً إلى أدنى مستوى له في شهر في ختام التعاملات، الثلاثاء، متأثراً بتراجع أسهم موردي أبل، في حين سجلت أسهم شركات التعدين أداء ضعيفاً بفعل انخفاض أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.4 % عند 23291.97 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 ديسمبر.

وتكبدت أسهم الشركات الموردة لأبل خسائر بعد أن تراجعت أسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون 2.1 % بفعل أنباء عن أن الشركة ستخفض إنتاج هاتفها آيفون 10 البالغ ثمنه 999 دولاراً إلى النصف.

وتراجعت أسهم موراتا للتصنيع وتايو يودن 1.9 %.

ونزلت أسهم إنبكس كورب 2.6 % وجابان بتروليوم اكسبلوريشن 6.1 % بعد أن انخفضت أسعار النفط الأميركي، الثلاثاء، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية مع ارتفاع الدولار الذي يقوض الطلب على الخام بينما يساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي في تراجع الأسعار.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 %، لينهي الجلسة عند 1858.13 نقطة مع تراجع جميع قطاعاته الفرعية البالغ عددها 33.