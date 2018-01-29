الكويت تقدر عجز ميزانيتها الجديدة بـ 21.6 مليار دولار

الشارقة 24 – وام:



أعلن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، يوم الإثنين، أن العجز المقدر في ميزانية 2018-2019 يبلغ 6.5 مليار دينار كويتي، أي نحو 21.6 مليار دولار أميركي، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.



وقال الحجرف في مؤتمر صحافي خاص للإعلان عن موازنة الكويت 2018-2019: إن إجمالي الإيرادات المقدر في الموازنة يبلغ 15 مليار دينار، أي نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار، أي نحو 66.6 مليار دولار أميركي، على أساس متوسط سعر مقدر بـ 50 دولار لبرميل النفط الكويتي.