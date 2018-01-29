مؤشرات الإثنين... الأخضر يغطي بورصات المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع لجلسة الإثنين، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.26% بضغط قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3455.24 نقطة.

فيما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7538.38 نقطة بأرباح نسبتها 0.22%.

وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.40% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6672.95 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 1344.54 نقطة.

كما وارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 5002.69 نقطة بأرباح نسبتها 0.23%.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.28% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2190.69 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإقفال التغير دبي 3455.24 0.26 % سالب السعودية 7568.36 0.40 % الكويت 6672.95 0.66 % البحرين 1344.54 0.17 % عٌمان 5002.69 0.23 % الأردن 2190.69 0.28 % سالب

سوق دبي تواصل تراجعها

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3455.24 نقطة بخسائر بلغت بواقع 8.90 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 232.4 مليون سهم بقيمة 318.9 مليون درهم نفذت من خلال 2705 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.02% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.86% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.98% وصولاً إلى سعر 0.760 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 9.43% وصولاً إلى سعر 0.383 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 3.21% وصولاً إلى سعر 2.11 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.50% وصولاً إلى سعر 1.17 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 57.2 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 48.4 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 70.5 مليون درهم تلاه سهم شركة ديار للتطوير بواقع 50.4 مليون درهم.

مؤشر سوق السعودية العام يرتفع

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7538.38 نقطة رابحا بواقع 29.98 نقطة أو ما نسبته 0.40%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 373.7 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 92 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.41% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، في المقابل سجل الاعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 2.09% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.89%.

وسجل سعر سهم شمس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.10% وصولاً إلى سعر 30.55 ريال تلاه سهم سلامة بنسبة 4.77% وصولاً إلى سعر 29.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم متلايف إيه أي جي العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.89% وصولاً إلى سعر 11.66 ريال تلاه سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 6.02% وصولاً إلى سعر 22.96 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 128.6 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 27.1 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.3 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 633.8 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 43.84 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليقفل عند مستوى 6672.95 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 134.9 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار نفذت من خلال 4975 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بواقع 76 نقطة تلاه قطاع عقار بواقع 23.5 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 26.3 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 14.6 نقطة.

وسجل سعر سهم ياكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 192 فلس تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 18% وصولاً إلى سعر 29.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم الهلال أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 100 فلس تلاه سهم وربة ت بنسبة 18.34% وصولاً إلى سعر 57 فلس. واحتل سهم الإثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.9 مليون سهم تلاه سهم الامتياز بواقع 8.4 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5 مليون دينار تلاه سهم الاثمار بواقع 2.4 مليون دينار.

قطاع البنوك التجارية يواصل قيادة الدعم للسوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية دعم من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1344.54 نقطة رابحا بواقع 2.22 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 80.81 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.73 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.195 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 0.125 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة تراجع بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 0.505 دينار تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.33% وصولاً إلى سعر 0.370 دولار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.2 مليون سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 2.5 مليون سهم.

محطة خضراء في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5002.69 نقطة رابحا بواقع 11.31 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 518 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.35% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.

وسجل سعر البنك الوطني العماني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.90% وصولاً إلى سعر 0.213 ريال تلاه سهم بنك العز الاسلامي بنسبة 2.60% إلى سعر 0.079 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.80% وصولاً إلى سعر 0.164 ريال تلاه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 1.52% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 294 ألف ريال تلاه سهم بنك ظفار بواقع 254.1 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 0.28% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2190.69 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار نفذت من خلال 2532 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.46% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وسجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.22 % وصولاً إلى سعر 0.89 دينار تلاه سهم سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.92% وصولاً إلى سعر 2.77 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار.