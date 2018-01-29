اقتصادية الشارقة تستقبل وفداً من "جلف تينر"

الشارقة 24:

في إطار حرصها المتواصل على مواكبة التطور السريع الذي تشهده مسارات الاقتصاد في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة خصوصاً، وتماشياً مع التقدّم الكبير الذي تتمتّع به أساليب العمل الذي تشهده دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، زار وفد من "جلف تينر" دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على الطرفين.

في بداية اللقاء رحب عبد العزيز عمر المدفع بالوفد وأوضح أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير وذلك من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

واستعرض خلال اللقاء العديد من المحاور حول منظومة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية، وركز محور الاجتماع حول تجربة الجهتين وسبل تعزيز التعاون بينهما لما فيه من مصلحة لتطوير الأداء، وأثر هذا التعاون في الارتقاء بوسائل التواصل والتكامل بين المؤسسات والأنظمة وسعيها نحو التحسين المستمر في خدماتها.