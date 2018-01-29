"المالية" تؤكد أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة المالية ازدياد أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، في ظل التطور المتسارع والثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتوجه العالمي المتزايد لحماية الأفراد من إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية، وانتهاك خصوصيتهم.

وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحماية أمن البيانات، الذي يصادف 28 يناير من كل عام، أن حماية البيانات والمعلومات الشخصية يعتبر أحد المعايير التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية، وأحد المتطلبات الدولية التي يتم على أساسها تقييم الدول في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد حرص دولة الإمارات على ضمان حماية حقوق الأفراد وبياناتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم، وتوفير سياسة خصوصية واضحة بالنسبة لصاحب البيانات، فضلاً عن تحديد مدى التزام الجهات التي تحصل على تلك المعلومات والمكلفة بحماية البيانات في أداء واجباتها بهذا الخصوص، والالتزام بالأحكام والنظم المتعلقة بجمع المعلومات ومعالجتها.