اتحادا الغرف الخليجية ورواد أعمال أذربيجان يوقعان اتفاقية تعاون

الشارقة 24 – وام:

وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم مع اتحاد رواد الأعمال الأذربيجاني في العاصمة باكو، بمقر اتحاد رواد الأعمال مؤخراً .

وقد وقع الاتفاقية كل من أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، ورئيس اتحاد رواد الأعمال محمد مسيف.

وتضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها متابعة التوصيات التي خرج بها المنتدى الخليجي الأذربيجاني الأول الذي عقد العام الماضي، وتفعيل العلاقات بين الاتحادين فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب ربط الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحادين لتوفير المعلومات الهامة لزوار الموقع والمهتمين بالاستثمار والفرص الاستثمارية.

وأكدت الاتفاقية، أهمية تبادل الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون وأذربيجان وتعزيزها من خلال عقد منتدى اقتصادي خليجي أذري، مع معرض للمنتجات الخليجية والأذرية يكون على مستوى يليق بمقام ومكانة البلدين ومن المقرر عقده في أكتوبر المقبل.