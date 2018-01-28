لجنة لزيادة معدلات التوطين في القطاع المصرفي

الشارقة 24 – وام:

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عن اعتماد الهيئة الوطنية للمؤهلات قراراً بتأسيس لجنة وطنية لتطوير المعايير المهنية في القطاع المصرفي، بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوطين في قطاع المصارف التي أقرها مجلس الوزراء.

وعقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية لتطوير المعايير، بمقر المعهد بمدينة دبي الأكاديمية وترأسه حسام السيد نائب رئيس اللجنة مدير الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، وشهاب الزعابي كبير المفتشين في دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، وإبراهيم الحوسني مدير الأبحاث والتطوير بالهيئة الوطنية للمؤهلات، ونورة عباس مديرة إدارة التدريب بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية، وإيمان جاسم مدير مجموعة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، وفيبي فرانسيس مساعد نائب الرئيس وكلية التدريب في بنك الاتحاد الوطني، وغاريث باول رئيس الموارد البشرية البنك التجاري بدبي.

وقد اختارت اللجنة في هذا الاجتماع، عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك أتش إس بي سي الشرق الأوسط رئيساً اللجنة، والذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة بالكامل وأشار إلى أن اللجنة ستقدم المقترحات الخاصة بالارتقاء بمستويات الجودة في التدريب والتأهيل لتتوافق مع معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات.

بدوره، قال سعادة جمال الجسمي إن اللجنة ستعمل على زيادة قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الراهنة ومن أهمها رفع نسبة التوطين في القطاعين المصرفي والمالي والالتزام بالمعايير الجديدة للتوطين.