علياء المهيري تفوز بجائزة "سيدة العام في التمويل المؤسسي"

الشارقة 24 – وام:

فازت علياء المهيري الطالبة الإماراتية من جامعة نيويورك أبوظبي، بجائزة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي"، عن دولة الإمارات من إرنست ويونغ EY، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم في فندق سانت ريجيس في أبوظبي.

وكانت علياء ضمن مجموعة تضم 12 طالبة، وصلن إلى التصفيات النهائية على المستوى الوطني في دولة الإمارات، ومع فوزها في المسابقة ستتاح الفرصة أمام علياء الآن للمنافسة على المستوى العالمي، أمام فائزات أخريات من أستراليا وألمانيا والنرويج وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتشجع مبادرة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي"، السيدات الإماراتيات على السعي للعمل في القطاع الخاص لا سيما في مجال خدمات الصفقات وتمويل الشركات مع تمكينهن أيضاً من تحقيق النجاح في مسيرتهن المهنية في المستقبل.