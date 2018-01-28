مؤتمر حماية أمن البيانات يناقش التحديات والتطورات في العالم

الشارقة 24 – وام:

انطلقت في أبوظبي، يوم الأحد، فعاليات الدورة السنوية الأولى لمؤتمر حماية أمن البيانات الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي، بمشاركة عدد من أبرز الخبراء والمختصين والمتحدثين في شؤون الخصوصية وحماية البيانات، لمناقشة أحدث التوجهات العالمية في حماية البيانات، واستعراض أبرز التحديات والتطورات المتصلة بحماية البيانات في القطاع المالي بالمنطقة والعالم.

وشهد المؤتمر الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية البيانات، توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، لتعزيز مجالات التعاون المستمر بين الطرفين وتفعيل آليات وأدوات تبادل المعلومات، وتشارك الخبرات وأفضل الممارسات المتصلة بحماية أمن المعلومات وأحدث التطورات والتوجهات العالمية المرتبطة بأنظمة خصوصية وأمن البيانات.

وتأتي المذكرة في إطار الجهود المستمرة للسوق لبناء علاقات تعاون استراتيجية فعالة مع أبرز الهيئات الحكومية والمؤسسية والدولية المختصة بحماية أمن البيانات.

وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي أن تنظيم الدورة الأولى من المؤتمر تأتي في توقيت هام، نظراً لما تمثله حماية أمن البيانات من عنصر مهم لسلامة القطاع المالي وتعزيز الثقة في الأسواق المالية والهيئات التنظيمية العالمية.