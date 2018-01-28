معرض "بريك بلك" ينطلق 6 فبراير في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



أعلن سعادة الدكتور عبد الله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن دولة الإمارات تملك العديد من الموانئ المتطورة التي تعمل وفق أعلى المعايير العالمية وتتيح للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية.



وقال خلال مؤتمر صحافي عقد، يوم الأحد، في محطة أبوظبي للسفن السياحية للتعريف بمعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الذي سينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 6 و7 فبراير المقبل، بمشاركة 70 جهة عارضة و30 متحدثاً و2000 ممثل، بحضور عبد الكريم المصعبي نائب الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وبين بلامير المدير التجاري لمعرض "بريك بلك"، إن الموانئ المحلية توفر مزايا تنافسية ترقى إلى مستوى المراكز البحرية الرائدة حول العالم.



وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤدي دوراً فاعلاً في تحفيز استثمارات الأوفشور في منطقة الشرق الأوسط والتي تراوحت قيمتها الإجمالية ما بين 170 و190 مليار دولار بين عامي 2014 و2017، كما وتساهم اليوم بنسبة تتراوح بين 30% و35% من إجمالي حجم استثمارات المنطقة في القطاع أي ما يعادل 66 مليار دولار.



من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لـشركة موانئ أبوظبي إن إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة في قطاعات الشحن والتجارة البحرية التي تستحوذ على أكثر من 90 % من حجم التجارة العالمية، يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة لنا في موانئ أبوظبي، وكذلك لدولة الإمارات والمنطقة التي باتت تعد واحدة من أهم المناطق والأسواق على الصعيد العالمي في هذا القطاع الحيوي.



من جانبه، قال بين بلامير المدير التجاري لمعرض "بريك بلك" إن المعرض يجمع نخبة من خبراء القطاع في المنطقة، إضافة إلى كبار جهات ووكلاء الشحن وشركات وخبراء النقل ومزودي الخدمات المعنية، لمناقشة سبل تعزيز سلسلة القيمة.