شراكة بين محمد بن راشد لتنمية المشاريع و"مواصلات الإمارات" لدعم المبدعين

الشارقة 24 – وام:

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية شراكة مع مواصلات الإمارات .

جرى توقيع الاتفاقية بمقر المؤسسة بقرية الأعمال بدبي من قبل كل من سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية في مواصلات الإمارات.

تنص الاتفاقية، على احتضان ودعم المبدعين في "مواصلات الإمارات"، من خلال التعاون المشترك بين الطرفين، لتوفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة، الأمر الذي يعزز من مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة المتوسطة في نمو الاقتصاد الوطني.

ويتعاون الطرفان من خلال الاتفاقية، من أجل تطوير وتنظيم البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية المختلفة، إضافة إلى تعزيز وعي الطرفين بالجوانب الإبداعية والابتكارية لدى المنتسبين في الجهتين والتشارك في الأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات المناسبة لتحقيق التعاون المشترك.

وسيعمل الطرفان على دعم مشاركة رواد الأعمال في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها لدى الجهتين وتفعيل العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات.