مؤشرات الأحد... الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع لجلسة الأحد، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.13% بضغط قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3464.14 نقطة.

فيما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7538.38 نقطة بأرباح نسبتها 0.22%.

بينما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6629.11 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً طفيفاً بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث ارتفعت بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 1342.32 نقطة.

وفي المقابل تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4991.38 نقطة بخسائر نسبتها 0.33%.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2196.93 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإقفال التغير دبي 3464.14 0.13 % سالب السعودية 7538.38 0.22 % الكويت 6629.11 0.34 % سالب البحرين 1342.32 0.04 % عٌمان 4991.38 0.33 % سالب الأردن 2196.93 0.31 %

سوق دبي تتراجع بضغط من أغلبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3464.14 نقطة بخسائر بلغت بواقع 4.51 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 113.1 مليون سهم بقيمة 169.7 مليون درهم نفذت من خلال 1519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.02% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.66% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.59%.

وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.72% وصولاً إلى سعر 1.95 درهم تلاه سهم ENBDREIT بنسبة 3.05% وصولاً إلى سعر 0.980 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.16% وصولاً إلى سعر 1.84 درهم تلاه سهم تبريد بنسبة 2.11% وصولاً إلى سعر 1.86 درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.2 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 23.5 مليون سهم. واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 18.8 مليون درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 16.5 مليون درهم.

مؤشر أخضر للسوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7538.38 نقطة رابحا بواقع 16.74 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 181.9 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 111 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 64 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاستثمار والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.94% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.84%، في المقابل سجل الرعاية الصحية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%.

وسجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 10.04 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 9.88% وصولاً إلى سعر 10.34 ريال، في المقابل سجل سعر سهم متلايف إيه أي جي العربي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.89% وصولاً إلى سعر 12.94 ريال تلاه سهم المواساة بنسبة 3.76% وصولاً إلى سعر 163.40 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 77.7 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 16.5 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 770 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 546 مليون ريال.

بداية أسبوع حمراء للسوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 22.8 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 6629.11 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.5 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 4154 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بواقع 23.7 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 18.5 نقطة، في المقابل تراجع قطاع خدمات استهلاكية بواقع 26 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 7.1 نقطة.

وسجل سعر سهم أولى تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.87% وصولاً إلى سعر 64.9 فلس تلاه سهم متحدة بنسبة 9.86% وصولاً إلى سعر 78 فلس، في المقابل سجل سعر سهم جياد أعلى نسبة تراجع بواقع 19.69% وصولاً إلى سعر 102 فلس تلاه سهم تحصيلات بنسبة 13.79% وصولاً إلى سعر 25 فلس. واحتل سهم صناعات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.8 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 6.4 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.9 مليون دينار تلاه سهم منشآت بواقع 1.6 مليون دينار.

قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1342.32 نقطة رابحاً بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 29.1 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.64 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 12.93 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.35 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.17% وصولاً إلى سعر 0.650 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.180 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 0.200 دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.75% وصولاً إلى سعر 0.280 دولار، واحتل سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.1 مليون سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.7 مليون سهم.

خسائر في السوق العمانية بضغط من قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4991.38 نقطة خاسرا بواقع 16.39 نقطة أو ما نسبته 0.33%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 467 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.48% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وسجل سعر بنك صحار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.65% وصولاً إلى سعر 0.155 ريال تلاه سهم تأجير للتمويل بنسبة 1.63% إلى سعر 0.125 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صحار للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.34% وصولاً إلى سعر 0.133 ريال تلاه سهم بنك اتش اس بي سي عمان بنسبة 3.20% وصولاً إلى سعر 0.121 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم تلاه سهم الوطنية للتأمين الحياة والعام بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل الوطنية للتأمين الحياة والعام المركز الأول بقيم التداولات بواقع 482.9 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 307.2 ألف سهم.

قطاع الصناعة الخاسر الوحيد في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.31% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2196.93 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 10.3 مليون دينار نفذت من خلال 3315 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.73% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

وسجل سعر سهم مسافات للنقل المتخصص أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 % وصولاً إلى سعر 0.51 دينار تلاه سهم البنك العربي بنسبة 6.17% وصولاً إلى سعر 5.85 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الأولى للتأمين بنسبة 5.08% وصولاً إلى سعر 0.56 دينار.