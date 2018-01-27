"رواد" واقتصادية عجمان تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:



بحثت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، ووفد من دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوطيد العمل المشترك، الذي تحرص عليه "رواد" مع الهيئات والدوائر الحكومية كافة بما يخدم رواد الأعمال.



واستعرض الجانبان، خلال اجتماع في مقر "رواد"، تجربة المؤسسة وبرامجها التدريبية ومبادراتها في قطاع ريادة الأعمال والآليات المراد تطبيقها لتبادل الخبرات بينهما، إضافة إلى نقل تجربة المؤسسة في هذا القطاع.



وتعرف الوفد الزائر على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المؤسسة وتجاربها وبرامجها في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بجانب مناقشة عدد من البرامج والفعاليات ذات الاهتمام المشترك التي تدعم المشاريع الريادية المواطنة.



وقالت فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة "رواد": إن المؤسسة تسعى من اجتماعها مع وفد دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إلى التوصل لصيغة تجمعهما في تقديم برامج تدعم رواد الأعمال المواطنين وتضمن الاستفادة من خبراتهم في سوق العمل، مشيرة إلى حرص المؤسسة على تعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات التي تخدم رواد الأعمال بما يواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة.



وقدمت آل علي شرحاً، حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة "التمويل والعضوية والتدريب والاستشارات والمبادرات"، والقطاعات التي تركز عليها وآلية الدعم والتقديم، كما عرضت على الوفد القرار الأخير للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن إعفاء المشاريع المدعومة من "رواد" من الرسوم الحكومية في الإمارة ومنح أولوية المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% لمشاريع المؤسسة.



وتطرقت إلى برنامج التمويل من خلال المصارف، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ومصرف الشارقة الإسلامي لتمويل المشاريع المدعمة من المؤسسة بامتيازات تفضيلية.



من جانبه، أشاد وفد اقتصادية عجمان بمبادرات وبرامج مؤسسة "رواد"، التي ساهمت في تهيئة بيئة صالحة ومتطورة لرواد الأعمال.



وأكدت عائشة أحمد كاجور رئيس قسم المشارع الصغيرة والمتوسطة في الدائرة، استعداد الدائرة لفتح آفاق التعاون مع "رواد" بما يدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن حكومة عجمان بصدد إصدار مرسوم يعفي المشاريع الوطنية القائمة في الإمارة من الرسوم الحكومية.