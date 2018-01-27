"العليا لحماية المستهلك" تناقش أثر تطبيق "القيمة المضافة"

الشارقة 24 – وام:



كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، أن الأيام الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة شهدت معدلات عالية من الشكاوى التي استقبلتها مراكز اتصال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، إلا أنه وصف ظهور بعض الملاحظات والتحديات في مرحلة بداية تطبيق النظام الضريبي بالأمر الطبيعي والمتوقع.



وقال معاليه خلال ترؤسه مؤخراً اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك في فندق غراند حياة بدبي لمناقشة تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أسواق الدولة منذ مطلع العام الجاري إن إجمالي المكالمات الواردة في اليوم الأول وصل إلى 3261 مكالمة، وفي اليوم الثاني 2110 مكالمات، و2049 مكالمة في اليوم الثالث، ولكن هذه المعدلات ما لبثت أن انخفضت مع مرور الوقت، حيث وصلت إلى معدل 493 مكالمة يوم 15 يناير 2018 الذي يوافق نهاية أول أسبوعين لتطبيق الضريبة.



وخلال الاجتماع الذي شارك فيه سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بالوزارة وسعادة حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، وممثلون عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ونخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرض مسؤولو إدارات حماية المستهلك بالدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة إجراءات متابعة الأسواق عقب تطبيق الضريبة مع رصد وتصنيف طبيعة الشكاوى التي تم استقبالها وتحديدها تحت ثلاث فئات رئيسية هي، شكاوى لارتفاع الأسعار، وشكاوى بشأن الرقم الضريبي سواء عدم وجود رقم على الفاتورة أو كتابته بخط اليد، وشكاوى بخصوص وجود خطأ في احتساب نسبة الضريبة الـ 5 % على سعر السلعة.



وأفاد مسؤولو الدوائر الاقتصادية، بأنه تم إخطار التجار والجهات التي وردت بشأنها الشكاوى عن وجود مخالفات في التطبيق وإعطائهم مهلة زمنية لتعديل أوضاعهم وفق الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق الضريبة، وأشاروا إلى أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من تلافي أية مخالفات أو أخطاء وفي حال استمرار المخالفة سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الصدد.