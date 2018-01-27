المنصوري يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد السويسري

الشارقة 24 – وام:



اجتمع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع يوهان شنايدر آمان وزير الاقتصاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2018" تحت عنوان "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك".



تم خلال الاجتماع الذي حضرته معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات في مجالات التنمية البشرية والأمن الغذائي، ومناقشة مستجدات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا.



وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وسويسرا، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الجهود المبذولة لتحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.



وقال إن هناك العديد من الفرص للوصول بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أكثر تنوعا تخدم مصالح الطرفين، بالاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وإمكانيات تجارية واسعة، فضلاً عن اتفاقيات تعاون لتسهيل تبادل الاستثمارات وتعزيز الفرص أمام مجتمع الأعمال.



كما ناقش معالي المنصوري مع نظيره السويسري، قضايا التبادل التجاري ومستجدات تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا، والتي تم توقيعها في 2009 حيث تغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية والمنافسة والملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.



واستعرض المنصوري خلال الاجتماع، أبرز القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالتركيز على مجالات الابتكار والحلول التكنولوجية المتطورة، والجهود المكثفة لتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع مناقشة إمكانيات التعاون المطروحة مع الجانب السويسري في هذا الصدد والاستفادة من التجربة السويسرية في تلك المجالات.



يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يشهد معدلات نمو عالية، إذ سجل أكثر من 13.3 مليار دولار خلال عام 2016، بنسبة نمو تقدر بنحو 26% عن العام الأسبق.



من جانبها، طرحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، مجالات التعاون المطروحة مع الجانب السويسري في قطاع التنمية البشرية، وإمكانية تطوير آليات لتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم مصالح الطرفين، وأشارت معاليها الى جهود الدولة التي تم إنجازها خلال المرحلة الماضية لتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يشكل عنصرا أساسيا لاستيفاء متطلبات النمو المستدام.



وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، جوانب التعاون الممكنة في مجال الأمن الغذائي، والذي يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، وسبل تطوير شراكات مثمرة في هذا المجال مع المؤسسات والجهات المعنية في سويسرا.