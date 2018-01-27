اتفاقية بين "التخطيط العمراني والبلديات" ومجموعة "أغذية" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:



وقع سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة المهندس طارق أحمد سعيد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية" اتفاقية لإدارة مراكز خدمات السلع الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي من قبل مجموعة "أغذية".



و أكد سعادة سيف بدر القبيسي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انعكاساً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تطوير خدماتها والوصول إلى أعلى نسب رضا المتعاملين، حيث يعد هذا الهدف أولوية استراتيجية لدى الدائرة بما يتطابق مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية توفير أفضل سبل الحياة الكريمة وأرقى الخدمات إلى المواطنين من خلال اتباع أفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها حيث تعول الدائرة على هذه الاتفاقية وبالنظر إلى تاريخ مجموعة "أغذية" وخدماتها المتقدمة تتطلع إلى الارتقاء المستمر في خدمة المتعاملين من خلال مراكز خدمات السلع الغذائية .



وأضاف سعادته، أن الدائرة تسعى بشكل مستمر نحو تعزيز علاقات التعاون مع القطاعين العام والخاص، إيمانا بأهمية تكامل الجهود المشتركة بهدف تحقيق رضا المتعاملين وإسعاد المواطنين.



وبدوره، أعرب سعادة المهندس طارق أحمد سعيد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية" عن فخره بهذه الثقة الكبيرة التي توليها بلدية مدينة أبوظبي لمجموعة أغذية والتي تؤكد التزام المجموعة بتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات والمنتجات وكل ما تقدمه للمجتمع.



ونوه الواحدي بالأهداف المشتركة التي تجمع بلدية مدينة أبوظبي مع مجموعة أغذية والتي ترمي من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير الخدمات عبر جميع مراكز البيع، وتوفير أعلى جودة من المنتجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبسهولة مطلقة بالإضافة إلى زيادة عدد المنتجات والعروض.



وتتضمن الاتفاقية العديد من البنود التي ستساهم وبشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في دعم منظومة الامن الغذائي للإمارة وتوسعة نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين والاعلان عنها للجمهور من خلال الوسائل السمعية والبصرية وما في حكمها.