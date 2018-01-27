"الشارقة للتميز الاقتصادي" تناقش ترتيبات تكريم الفائزين بفئات الجائزة

الشارقة 24:



عقد مجلس أمناء "جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي" اجتماعاً مؤخراً، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، اطلع خلاله على التحضيرات الجارية لتنظيم الحفل السنوي لتكريم المنشآت الاقتصادية والأفراد الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة بهويتها الجديدة الذي تقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة يوم 31 يناير الجاري، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وأكد العويس حرص غرفة الشارقة وجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، على تكريم التميز والإبداع للوصول بإمارة الشارقة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور من خلال المساهمة الفاعلة في تعزيز التنافسية الإيجابية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة الشاملة في منشآت القطاع الخاص الإماراتية والخليجية، مثنياً على جهود اللجنة التحكيمية ولجان التقييم وفريق عمل الجائزة الذي أثبت جدارة وكفاءة عالية في جميع محطات هذه الدورة.



واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس أمناء الجائزة، سعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، وسعادة سارة عبد الوهاب المدني، ولالو صامويل، إلى جانب محمد أحمد أمين، قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة بمختلف فئاتهم الذين سيتم تكريمهم خلال الحفل.



وقدّمت ندى الهاجري المنسق العام عرضاً تقديمياً حول أعداد المشاركين والفائزين التي قدمتها اللجان التحكيمية للجائزة منتصف الشهر الجاري بناء على التقارير التي رفعتها لجان التقييم عقب زياراتها الميدانية لأكثر من 100 منشأة اقتصادية شاركت وسجلت في دورة الجائزة لعام 2017.



وناقش المجلس خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات التي تستهدف تطوير الجائزة ودورها في تحسين البيئة التنافسية ودعم مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، إلى جانب تحفيز رواد الأعمال على وجه الخصوص وإطلاق المزيد من المبادرات التي تستهدف تشجيع هذه الفئة على المشاركة في الجائزة والارتقاء بأداء منشآتهم الصغيرة والمتوسطة.



وضمت لجان التحكيم، عدداً من الأسماء والشخصيات البارزة والناجحة في دولة الإمارات بهدف تعزيز المشاركة بالآراء والخبرات والنقد البنّاء، في حين شارك في مرحلة التقييم أكثر من 40 مُقيّماً مختصاً في مختلف مجالات التقييم التي تشمل التميز المؤسسي والممارسات الخضراء والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.



وتعتبر "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتشجيع اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل، وتطوير مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع، إضافة إلى تشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المنشآت الاقتصادية في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة وتحفيزها على مواصلة النجاح وتقدير إنجازاتها.