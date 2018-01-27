اختفاء نصف مليار دولار من العملات المشفرة في بورصة يابانية

الشارقة 24 - د ب أ:

اختفت نحو 58 مليار ين "533 مليون دولار" من العملات المشفرة من بورصة يابانية بسبب القرصنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.

وقالت بورصة "كوينتشيك" المسؤولة عن التعامل في العملات المشفرة، على موقعها على الإنترنت الجمعة إنها علقت المبيعات والسحب من العملة وكذلك الصفقات في معظم العملات المشفرة والين الياباني.

وفى مؤتمر صحافي في وقت متأخر من الجمعة، اعتذر رئيس "كوينتشيك" كويشيرو وادا عن الحادث وقال إن الشركة قد تطلب مساعدات مالية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.

وقالت "كوينتشيك"، التي تطلق على نفسها اسم بورصة بيتكوين والعملات المشفرة الرائدة في آسيا إنها اكتشفت الدخول غير المصرح به إلى النظام قبل الساعة الثالثة من صباح الجمعة.

وفي عام 2014، فقد نحوالي 48 مليار ين من بورصة "مت جوكس بيتكوين" في طوكيو.