الأردن ينهي دعم الخبز لمساعدة ميزانية الدولة

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن الأردن، يوم الجمعة، أن قراراً بإنهاء دعم خبز الكماج وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المئة، سيدخل حيز النفاذ يوم السبت، في أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.



وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج الصغير 60 بالمئة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار، وسعر كيلو خبز الكماج الكبير بنسبة 100 في المئة إلى 0.32 دينار.



ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة.



وتطبق الحكومة آلية لموازنة أثر تلك القرارات على الفقراء بتقديم دعم نقدي.



وهذه الخطوة التي يبدأ سريانها بعد منتصف الليل، هي أول زيادة كبيرة لأسعار الخبز منذ عام 1996.