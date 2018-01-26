سفير الدولة يشهد إعلان إيطاليا مشاركتها في إكسبو دبي 2020

الشارقة 24 – وام:



حضر سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقد، يوم الخميس، بمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وذلك لتقديم المشاركة الإيطالية في "إكسبو دبي 2020".



وعبر إنجيلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، خلال افتتاحه المؤتمر بحضور باولو غليسنتي المفوض العام لإيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، عن الاهتمام البالغ الذي توليه بلاده للمشاركة في هذا الحدث الكبير، والذي يقام بعد استضافته مسبقاً في عام 2015 بمدينة ميلانو الإيطالية، الأمر الذي يعزز من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.



وأشار إلى أن إيطاليا تسعى لتقديم كل ما من شأنه إنجاح مشاركة شركاتها ومؤسساتها، حيث تعتبر دبي بوابة حقيقية للشرق والمنطقة لما وصلت له من مكانة متقدمة في كافة المجالات الحيوية والتجارية، ولما توفره من مناخ هام للاستثمار والتعاون مع الدول.



بدوره، شكر سعادة السفير الريسي الوزير ألفانو لكلماته الطيبة والتي تعبر عن مدى العلاقة الطيبة بين البلدين، مؤكداً أهمية إكسبو دبي 2020 كونه أول معرض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، منوها إلى أهمية مشاركة إيطاليا لما لها من تاريخ عريق وغني في مجالات الابتكار والصناعة والفن والموسيقى والأزياء والأطعمة.



ولفت سعادة الريسي إلى أن تأكيد مشاركة أكثر من 160 دولة يعتبر فرصة كبيرة للشركات الإيطالية لتقديم نفسها عبر هذه البوابة العالمية، إضافة لفرص الاستفادة من عقود البنى الإنشائية والتجارية التحضيرية والتي بلغت أكثر من 10.8 مليار درهم في 2017، إضافة للعقود التي سيتم الإعلان عليها في 2018.



من جهته، أعرب باولو غليسنتي المفوض العام لإيطاليا في معرض إكسبو 2020 دبي، عن حماس بلاده لهذه المشاركة، منوهاً إلى التنسيق الكبير الذي يتم بين الطرفين في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يعمل مع فريق عمله على استثمار هذه الفرصة بتقديم إيطاليا بما يتناسب مع تاريخها وثقافتها وإمكاناتها، وفي إطار يليق بالإمارات ودبي التي تعتبر مركزاً عالمياً يستقطب أحدث الأفكار والتقنيات والطاقات والمهارات، ما يدعو إلى التعاون الوثيق بين البلدين بما فيه من تعزيز للمصالح المشتركة بين البلدين.



حضر المؤتمر عدد كبير من رجال الأعمال والإعلاميين في إيطاليا.