جمارك دبي تختتم معرض واحة السجاد والفنون

الشارقة 24 – وام:

اختتمت جمارك دبي، الدورة الـ 23 لـمعرض واحة السجاد والفنون 2018، الذي أقيم تحت شعار "نسيج من الإبداع"، واستقطب أكثر من 45 عارضاً متخصصاً بتجارة السجاد والفنون، حيث عرضوا مجموعة ضخمة من السجاد والمشغولات اليدوية.

وقال عبد الرحمن عيسى رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن هذا الحدث الذي تنظمه "جمارك دبي"، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يحظى بمشاركة واسعة من العارضين وإقبالاً من الزوار للتعرف إلى أجود أنواع السجاد خاصة القطع النادرة .

وأشار إلى أن واحة السجاد والفنون تحولت إلى محطة سنوية للباحثين عن أفضل أنواع السجاد يقصدونها من مختلف مناطق العالم، خصوصاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الزوار من الدولة.

وأضاف أن عدد القطع المعروضة بلغ أكثر من 200 ألف قطعة من مختلف أنواع السجاد شملت العديد من القطع النادرة القادمة من الهند والصين وأفغانستان وباكستان وتركمانستان، لافتاً إلى مشاركة شركات من الدولة والمملكة العربية السعودية لأول مرة لعرض إنتاجها من السجاد المنتج في مصانع السجاد الآلي، وقد بلغت قيمة المبيعات لقطع السجاد والفنون خلال المعرض نحو 20 مليون درهم.