سلطان بن سليم ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، يوم الأربعاء، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، في إطار السعي إلى تعزيز الشراكات الدولية، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات بتطوير فرص جديدة للتعاون الدولي القائم على مشاركة الخبرات التي راكمتها على مدار سنوات في مجالات عدة في مقدمتها إدارة الموانئ.

وألقى سعادته، خلال اللقاء، الضوء على أهمية كندا في شبكة أعمال المجموعة، مؤكداً التزامها بتمكين التجارة وتطوير الاقتصاد الوطني والمحلي وتأسيس الشراكات الاستراتيجية التي ترسم معالم مستقبل التجارة العالمية واستعرض كل المسائل المتعلقة بسبل تعزيز التجارة، وتحدث عن أنشطة المجموعة حول العالم، معرباً عن تقديره لدعم الحكومة الكندية المتواصل.

وأشار سعادته إلى تواجد موانئ دبي العالمية القوي في كندا، حيث تساهم استثماراتها في تمكين التجارة وتطوير الاقتصاد الوطني والمحلي، إضافة إلى توفير فرص عمل للكنديين وتمكين المجتمعات المحلية، متطرقاً إلى الشراكة المتواصلة مع السكان الأصليين في برنس روبرت، حيث تشغل موانئ دبي العالمية محطة "فير فيو".

وقال ابن سليم إن التزام موانئ دبي العالمية بتوظيف خبراتها المتراكمة في دعم الاقتصاد الكندي تجلت في الاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع توسعة محطة "فير فيو" للحاويات في "برنس روبرت"، والتي تم افتتاحها في أغسطس 2017 والتي من شأنها أن تعزز قدرات المحطة في مناولة أكبر سفن الحاويات حجماً ويجعلها محركاً اقتصادياً للمجتمع المحلي وواحدة من الأصول القيمة خاصة إن 65 في المائة من الصادرات الكندية إلى آسيا تأتي من "كولومبيا البريطانية" ما يجعلها موقعاً مثالياً لتطوير أنشطة لوجستية.

وأشار ابن سليم إلى تأسيس منصة استثمارية بالشراكة مع "لا كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك"-سي دي بي كيو- واحد من أبرز الصناديق المؤسسية في أميركا الشمالية ومستثمر صندوق تقاعدي طويل الأمد.

ويصل رأسمال المنصة إلى 3.7 مليار دولار أميركي وهو استثمار مشترك تبلغ فيه حصة موانئ دبي العالمية 55 بالمائة وحصة "سي دي بي كيو" 45 بالمائة.

وستقوم المنصة بالاستثمار في الموانئ على مستوى العالم باستثناء دولة الإمارات عبر دورة حياة الأصول مع التركيز على الدول الخاضعة للتصنيف الاستثماري.

كما تستثمر المنصة في الأصول الموجودة، فضلاً عن استثمارات تصل إلى 25 بالمائة في فرص المشاريع الجديدة ومن خلال هذه المنصة تطلع موانئ دبي العالمية "سي دي بي كيو" على الفرص الاستثمارية المتوفرة وتترك لها خيار الاستثمار فيها مع موانئ دبي العالمية.

وأوضح ابن سليم الخطوط العريضة لاستراتيجية "موانئ دبي العالمية" بصفتها محفزاً رائداَ للتجارة العالمية، ووصف اللقاء برئيس وزراء كندا بالإيجابي والمثمر، لافتاً إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتأكيد الدور الفاعل لموانئ دبي العالمية بوصفها محفزاً رائداً للتجارة العالمية في تمكين الاقتصاد الكندي من خلال الشراكات الراسخة مع المجتمعات المحلية وممثلي السكان المحليين.