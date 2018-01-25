في مؤشرات الخميس.. الأخضر يلون بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع لجلسة يوم الخميس، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.15% بدعم قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3468.65 نقطة.

كما ارتفعت سوق السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها لمستوى 7521.64 نقطة بأرباح نسبتها 0.57%.

فيما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6651.91 نقطة وسط دعم ترأسه قطاع رعاية صحية.

وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.35% لتقفل عند مستوى 1341.77 نقطة.

كما وارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 5007.77 نقطة بأرباح نسبتها 0.68%. وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 1.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2190.23 نقطة بدعم ملموس من قطاعاتها الثلاث.

ارتفاع طفيف في سوق دبي بدعم قاده قطاع السلع

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3468.65 نقطة بأرباح بلغت بواقع 5.17 نقطة أو ما نسبته 0.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 246.9 مليون سهم بقيمة 326.1 مليون درهم نفذت من خلال 2760 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.75% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.01% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.46% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.54%.

وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.45% وصولاً إلى سعر 1.50 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.39% وصولاً إلى سعر 1.22 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 1.70 درهم تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 2.39% وصولاً إلى سعر 0.613 درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 73.5 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 37.1 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 50.1 مليون درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 49.1 مليون درهم.

محطة خضراء للسوق السعودية بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7479.09 نقطة رابحا بواقع 42.55 نقطة أو ما نسبته 0.57%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 159.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 120 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.26% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، في المقابل سجل إنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.83% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%.

وسجل سعر سهم كيمانول أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.63% وصولاً إلى سعر 10.16 ريال تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 4.61% وصولاً إلى سعر 11.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سافكو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.53% وصولاً إلى سعر 66.70 ريال تلاه سهم سدافكو بنسبة 2.25% وصولاً إلى سعر 119.20 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 52.2 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 20.1 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 522.7 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 493.9 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يرتفع 0.24% في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الخميس وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 15.83 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 6651.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 109.2 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار نفذت من خلال 4187 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بواقع 23.7 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 12.0 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 12 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 4.5 نقطة.

وسجل سعر سهم كامكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12% وصولاً إلى سعر 78.4 فلس تلاه سهم منشآت بنسبة 11.52% وصولاً إلى سعر 92 فلس، في المقابل سجل سعر سهم شارقة ا أعلى نسبة تراجع بواقع 11.56% وصولاً إلى سعر 75.1 فلس تلاه سهم متحدة بنسبة 6.58% وصولاً إلى سعر 71 فلس. واحتل سهم الامتياز المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.5 مليون سهم تلاه سهم أبيار بواقع 8.3 مليون سهم. واحتل سهم كامكو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.0 مليون دينار تلاه سهم منشآت بواقع 800.2 ألف دينار.

أرباح في السوق البحرينية بدعم من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس دعم من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1341.77 نقطة رابحا بواقع 4.66 نقطة أو ما نسبته 0.35%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 11.70 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.74 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.09% وصولاً إلى سعر 0.122 دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 3.64% وصولاً إلى سعر 0.285 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.076 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 2.38% وصولاً إلى سعر 0.123 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.3 مليون سهم.

السوق العمانية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5007.77 نقطة رابحا بواقع 33.97 نقطة أو ما نسبته 0.68%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 615 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.69% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.32% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وسجل سعر عمان والامارات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 4.93% إلى سعر 0.234 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.132 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بنسبة 2.82% وصولاً إلى سعر 0.138 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 402.7 ألف ريال تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 215.8 ألف سهم.

ارتفاع ملحوظ في السوق الأردنية على كافة المستويات

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس بنسبة 1.16% وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2190.23 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 7 مليون دينار نفذت من خلال 2754 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 3.97% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.07% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20%.

وسجل سعر سهم الاقبال للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 % وصولاً إلى سعر 36.55 دينار تلاه سهم الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.44% وصولاً إلى سعر 14.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تهامة للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.34% وصولاً إلى سعر 0.66 دينار تلاه سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 3.84% وصولاً إلى سعر 0.75 دينار.