الذهب يسجل ذروته في عامين ونصف مع تراجع الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016 مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط العملة.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1360.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس 2016 عند 1366.07 دولار.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % إلى 1359.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر 17.69 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 % إلى 1015.24 دولار بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس 2017 عندما بلغ 1024.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 1109.220 دولار.