اليورو عند أعلى مستوى في 3 سنوات أمام الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الخميس، اجتماعه الدوري، في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدولار إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات، في ظل توقعات الأسواق بقيام ماريو دراجي محافظ البنك المركزي بالإشارة إلى تحرك البنك نحو إنهاء إجراءات تحفيز اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 5% تقريباً منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين في ديسمبر الماضي، عندما أبقى دراجي الباب مفتوحاً أمام البنك المركزي بشأن إنهاء برنامج شراء السندات، رغم المراجعة الحادة لتوقعات نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع المحللون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي القريب من 0%.