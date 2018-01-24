الأحمر والأخضر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.44% بضغط قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3463.48 نقطة.

كما تراجعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7479.09 نقطة بخسائر نسبتها 0.20%. فيما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.09% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6636.08 نقطة وسط دعم ترأسه قطاع عقار.

وارتدت السوق البحرينية مرتفعة بدعم من قطاعات الصناعة والبنوك والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.25% لتقفل عند مستوى 1337.11 نقطة. بينما تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4973.79 نقطة بخسائر نسبتها 0.08%.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.40% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2165.17 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.

خسائر في سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3463.48 نقطة بخسائر بلغت بواقع 15.22 نقطة أو ما نسبته 0.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 239.6 مليون سهم بقيمة 313.1 مليون درهم نفذت من خلال 2607 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.81% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.58% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.72%.

وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 8.80 دولار تلاه سهم اكتتاب بنسبة 4.08% وصولاً إلى سعر 0.00 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة تراجع بواقع 7.00% وصولاً إلى سعر 1.86 درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بنسبة 3.95% وصولاً إلى سعر 0.633 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 51.7 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 50.1 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 89.4 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 44.5 مليون درهم.

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.20%

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها واسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7479.09 نقطة خاسرا بواقع 14.81 نقطة أو ما نسبته 0.20%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 175.3 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 101 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.43% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%، في المقابل سجل إنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.33% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.97%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.39% وصولاً إلى سعر 28.30 ريال تلاه سهم دار الأركان بنسبة 7.18% وصولاً إلى سعر 9.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.95% وصولاً إلى سعر 27.75 ريال تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.09% وصولاً إلى سعر 46.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 69.9 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 16.4 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 644.8 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 303.4 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل ارتفاعها وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.95 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليقفل عند مستوى 6636.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 95.8 مليون سهم بقيمة 10.6 مليون دينار نفذت من خلال 3564 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 16.0 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 2.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بواقع 47.5 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 13.4 نقطة.

وسجل سعر سهم اسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 90 فلس تلاه سهم ريم بنسبة 10.19% وصولاً إلى سعر 595 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 19.8% وصولاً إلى سعر 23.9 فلس تلاه سهم ياكو بنسبة 12.5% وصولاً إلى سعر 140 فلس. واحتل سهم بتروجلف المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.5 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 8.9 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم هيومن سوفت بواقع 808.9 ألف دينار.

السوق البحرينية ترتد مرتفع بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء دعم من قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1337.11 نقطة رابحا بواقع 3.33 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 504.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.28 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 10.05 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة.

سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 0.625 دينار تلاه سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 0.73% وصولاً إلى سعر 0.690 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم زين البحرين بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.080 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 935.1 ألف سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 774.1 ألف سهم.





تراجع السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4973.79 نقطة خاسرا بواقع 4.22 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 635 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار اسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.58% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14%.

وسجل سعر الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.86% وصولاً إلى سعر 0.033 ريال تلاه سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 4.14% إلى سعر 0.302 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة تراجع بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 0.490 ريال تلاه سهم شل العمانية للتسويق بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 1.750 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.4 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.2 مليون ريال تلاه سهم أريدو بواقع 336.7 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتفع على كافة المستويات

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بنسبة 0.40% وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2165.17 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 2361 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 49 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.64% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم الأسواق الحرة الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.44 % وصولاً إلى سعر 13.57 دينار تلاه سهم رم للوساطة المالية بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار.