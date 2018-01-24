"أدنوك للتوزيع" تفتتح 13 محطة جديدة في الإمارات والسعودية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت "أدنوك للتوزيع" - شركة توزيع وبيع المنتجات البترولية ومتاجر التجزئة الرائدة على مستوى الدولة - عن خطة لافتتاح ما لا يقل عن 13 محطة خدمة جديدة خلال عام 2018 بما في ذلك محطات تفتتحها للمرة الأولى في كل من دبي والمملكة العربية السعودية.

وتعتزم الشركة افتتاح 3 محطات جديدة في مواقع حيوية في إمارة دبي و9 محطات جديدة في أبوظبي وعجمان والفجيرة، فيما ستدشن حضورها في المملكة العربية السعودية بمحطة واحدة مبدئياً بموجب اتفاقية امتياز.

إلى ذلك، ستشهد 3 من محطات الخدمة التابعة لها في أبوظبي اكتمال أعمال التوسعة فيها خلال العام الحالي 2018.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع "يمثل الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات التي تضمن راحة عملائنا أبرز أولوياتنا لعام 2018 وذلك استكمالاً لمسار التحول النوعي الذي اتخذته أدنوك للتوزيع لترسيخ موقعها كشركة تجارية رائدة محورها الأداء المتميز، حيث يشهد هذا العام إنجاز محطات خدمة جديدة بسرعة أكبر وكلفة أقل مع ترقية التجربة التي يحظى بها عملاؤنا والتركيز الكامل على معايير الصحة والسلامة 100 % في كافة عملياتنا ".

وأضاف الراشدي "إلى جانب محطات الخدمة الـ13 الجديدة التي نعتزم افتتاحها هذا العام داخل الدولة وفي المملكة العربية السعودية، يستفيد عملاؤنا أيضاً من توسعة 3 محطات رئيسية لنا في أبوظبي قد تصل إلى حجم ومستوى محطات جديدة بالكامل ".

ولفت إلى أنه "وتماشياً مع التزامنا بخفض النفقات، فقد تم خفض النفقات الرأسمالية على أساس كل موقع في عام 2018 كما تم خفض النفقات الرأسمالية لبعض المحطات التي نخطط لافتتاحها في المستقبل بنسبة تصل إلى 40 % من خلال اتباع نهج متكامل لهندسة القيمة بالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة".