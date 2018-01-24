اتحاد الغرف: القيمة المضافة تعزز تنافسية القطاع الخاص الإماراتي إقليمياً وعالمياً

الشارقة 24 – وام:

أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص الإماراتي إقليمياً وعالمياً وفقاً للمعايير المطبقة في المنظمات والمؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بمكتب اتحاد الغرف بدبي بين الأمانة العامة ومدراء غرف التجارة والصناعة بالدولة.

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام الأمين العام للاتحاد أن غرف التجارة والصناعة تسعى خلال الفترة القادمة لتشكيل لجان قانونية قطاعية تنسق مع الجهات المختصة بالدولة فيما يخص التشريعات والقوانين كافة ذات الصلة بالقطاع الخاص والتي من شأنها أن تصبح مكملة للبيئة التشريعية في الدولة وهو تكريس للاختصاصات المناطة بالغرف التجارية في مجتمع الأعمال.