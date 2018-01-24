"اقتصادية الشارقة" تطلق البوابة الإلكترونية لرخصة "اعتماد" بحلتها الجديدة

الشارقة 24:

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة "اعتماد" بحلته الجديدة، والذي يتميز بتصاميمه العصرية المبتكرة، وتركيزه على سهولة الاستخدام وإضفاء المزيد من السلاسة والبساطة والاختصار على الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها، إلى جانب إبراز الخدمات الأساسية ذات الأولوية على الصفحة الرئيسية وتمكين المتعامل من المباشرة في إجراءات الحصول عليها بنقرة زر واحدة.

من جانبه قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إنّ إعادة تصميم بوابة "اعتماد"، وإضافة المزيد من الخدمات إليه وفق أفضل المعايير العالمية، يأتي في إطار سعي الدائرة إلى جعله القناة الأولى التي تقدّم من خلالها خدماتها والمرجع الأساسي الذي يمكن للمتعامل اللجوء إليه للحصول على المعلومة الموثوقة والدقيقة لرخصة "اعتماد"، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات ومواصلة الريادة في الأداء والتطوير في مختلف الجوانب، بما ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة ويجسد توجيهاتها في تحقيق التحوّل الإلكتروني والذكيّ، وتوفير خدمات متطوّرة للمواطنين والمقيمين، وإتاحة الوصول إليها في كل زمان ومن أي مكان.

وقال إنّ الدائرة حريصة على تحديث محتوى البوابة الإلكترونية بوتيرة يومية، لتقدّم معلومات شاملة عن مشاريعها وأنشطتها من ناحيّة، وتوفّر للمتعامل معرفة وافية بكافة خدماتها وطرق الحصول عليها.

وعن البوابة أشار سعادته إلى أنها بوابة مخصصة لتسويق سلع أصحاب الرخص المنزلية "اعتماد لبيعها وشرائها سواء كانت منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الإنترنت لتصل لأكبر شريحة من الزبائن المهتمين بالمنتج، كما يوفر الموقع خدمة توصيل البضائع والمنتجات للزبائن.

ويعتبر بوابة اعتماد الوسيلة الأسرع لأصحاب رخص اعتماد لعرض منتجاتهم وخدماتهم على عدد كبير من متصفحي الانترنت وبيعها بشكل سهل وسريع، كما يضم الموقع عدد غير محدود من السلع مع إمكانية البحث عنها عن طريق النوع والسعر.