الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات

الشارقة 24 – رويترز:

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأربعاء، بفعل المخاوف المتنامية من أن ميزة العائد على العملة الأميركية ستبدأ في التراجع، في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية كبيرة صوب التخلي عن سياساتها التحفيزية الضخمة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014، وانخفض في أحدث التعاملات 0.2 % إلى 89.935.

ونزل الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعاً جديداً في 3 سنوات، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت الناخبين في بريطانيا في يونيو حزيران 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.