الأخضر والأحمر يتبادلان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.65% بضغط قاده قطاع العقارات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3478.70 نقطة، بينما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7493.90 نقطة بأرباح نسبتها 0.17%، كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6630.13 نقطة وسط دعم ترأسه قطاع النفط والغاز، اما السوق البحرينية فحققت تراجعاً بضغط من قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات، حيث تراجعت بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 1333.78 نقطة، فيما تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4978.01 نقطة بخسائر نسبتها 0.22%، وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2156.53 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

السوق الإقفال التغير دبي 3478.70 0.65% سالب السعودية 7493.90 0.17% الكويت 6630.13 0.08% البحرين 1333.78 0.08% سالب عٌمان 4978.01 0.22% سالب الأردن 2156.53 0.12%

خسائر في سوق دبي وسط أداء سلبي لقطاع العقارات

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3478.70 نقطة بخسائر بلغت بواقع 22.63 نقطة أو ما نسبته 0.65%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 393.1 مليون سهم بقيمة 541.5 مليون درهم نفذت من خلال 3785 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات، وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.27% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.82% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.08% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 0.599 درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.63% وصولاً إلى سعر 2.00 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم إعمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.79% وصولاً إلى سعر 6.83 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 2.73% وصولاً إلى سعر 0.392 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 200.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 87.9 مليون سهم، واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 196.3 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 58.2 مليون درهم.

ارتفاع متواضع للسوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7493.90 نقطة رابحا بواقع 13.01 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 181.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 107 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات، وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.95%، في المقابل سجل الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.96% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%.

وسجل سعر سهم سوليدرتي تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.35% وصولاً إلى سعر 25.05 ريال تلاه سهم المواساة بنسبة 2.42% وصولاً إلى سعر 169.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.97% وصولاً إلى سعر 8.83 ريال تلاه سهم أسلاك بنسبة 2.07% وصولاً إلى سعر 16.06 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 81.5 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 27.7 مليون سهم، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 746.3 مليون ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 313 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية بدعم ترأسه قطاع النفط والغاز

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.01 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 6630.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار نفذت من خلال 4400 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بواقع 22.3 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 19.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بواقع 35.6 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 5.5 نقطة.

وسجل سعر سهم ك تلفزيوني نسبة ارتفاع بواقع 19.2% وصولاً إلى سعر 29.8 فلس تلاه سهم بتروجلف بنسبة 10.22% وصولاً إلى سعر 35.6 فلس، في المقابل سجل سعر سهم عمار أعلى نسبة تراجع بواقع 8.89% وصولاً إلى سعر 41 فلس تلاه سهم ياكو بنسبة 8.57% وصولاً إلى سعر 160 فلس، واحتل سهم بتروجلف المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.4 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 8.3 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.3 مليون دينار.

قطاع الاستثمار الرابح الوحيد في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك والصناعة، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1333.78 نقطة خاسرا بواقع 1.10 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 مليون سهم بقيمة 936 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.31 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الخدمات بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.75 نقطة.

سجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.61% وصولاً إلى سعر 8.600 دولار تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.410 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 0.275 دولار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 2.78% وصولاً إلى سعر 0.175 دولار، واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.2 مليون سهم.

محطة حمراء في السوق العمانية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4978.01 نقطة خاسراً بواقع 11.08 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 509 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.12%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.24% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وسجل سعر الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.00% وصولاً إلى سعر 0.028 ريال تلاه سهم الرؤية للتأمين بنسبة 2.13% إلى سعر 0.144 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صحار للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.33% وصولاً إلى سعر 0.142 ريال تلاه سهم اسمنت عمان بنسبة 4.41% وصولاً إلى سعر 0.390 ريال، واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم اسمنت عمان بواقع 773.4 ألف سهم، واحتل اسمنت عمان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 301.7 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 232.5 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتفع بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2156.53 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نفذت من خلال 1848 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.21%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.71% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%.

وسجل سعر سهم الأسواق الحرة الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.03 % وصولاً إلى سعر 12.63 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.76 دينار تلاه سهم الوطنية لصناعة الكلورين بنسبة 4.91% وصولاً إلى سعر 0.58 دينار.