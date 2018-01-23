"الشارقة الإسلامي" يبرم شراكة مع "سنتيك" لإدارة شؤون ضريبة القيمة المضافة للعملاء

الشارقة 24:

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن توقيع شراكة مع "سنتيك"، الشركة الرائدة في إدارة الإيرادات وخدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل احتساب فواتير ضريبة القيمة المضافة لصالح عملاء المصرف.

وقال سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: "نحرص دائماً على الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالعمل المصرفي والشؤون المالية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي نعتبرها واجباً وطنياً لتعزيز إيرادات الحكومة الرشيدة، ونحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع "سنتيك" لضمان التوافق مع إجراءات ضريبة القيمة المضافة من خلال تبني سياسات داعمة واستراتيجيات واسعة الأفق، ومن المهم أن نكون مستعدين لتبني طريقة سلسة وشفافة عند فرض أي ضرائب على عملائنا، ونعتقد أن تقنية "إيكسيليريت" ستساعدنا على المضي قدماً في هذا الاتجاه".

من ناحيته، قال أميت دوا الرئيس والمدير الدولي لمجموعات خدمة العملاء في شركة "سنتيك": "نحن فخورون بالشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي ودعمهم في تحولهم نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقد تم تصميم تقنية "إيكسيليريت" خصيصاً لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشكل يضمن التزام عملائنا بها والمضي قدماً في عملياتهم التجارية والمالية بأقل قدر ممكن من التأثير على منظوماتهم التكنولوجية القائمة حالياً".

وتم تطوير تقنية "إيكسيليريت" (Xelerate®) من "سنتيك" خصيصاً لتنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تتوافق بسهولة مع إجراءات تطبيق الضريبة.

وصممت هذه التقنية بشكل فريد لتكون حلاً متكاملاً ومتوافقاً مع كافة إجراءات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وبأقل تدخل ممكن في المنظومة التكنولوجية الحالية لمصرف الشارقة الإسلامي.