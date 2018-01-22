استقالة رئيسة هيئة الاستثمار بمصر وأمينها العام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مصادر مطلعة، أن منى زوبع رئيسة الهيئة العامة للاستثمار بمصر، وحسام الحداد الأمين العام للهيئة قد استقالا، يوم الإثنين.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الاستقالة، ولا من سيحل محل الحداد وزوبع التي تولت المنصب في أغسطس الماضي.

وسبق أن عملت زوبع رئيساً لقطاع سياسات الاستثمار في وزارة الاستثمار، وفي الهيئة العامة للاستثمار، ومن قبلها مساعداً وكبيراً لمساعدي وزراء الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتولى الحداد رئاسة قطاع المناطق الحرة، قبل أن يصبح أميناً عاماً للهيئة وكان مشرفاً على المناطق الاستثمارية.