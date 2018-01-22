اللون الأخضر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين باستثناء سوق دبي والسعودية، حيث سجلت سوق دبي تراجعا بنسبة 0.31% بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاتصالات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3501.33 نقطة. كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع في أداء قطاعاتها لمستوى 7480.89 نقطة بخسائر نسبتها 0.43%. وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6625.12 نقطة وسط دعم ترأسه قطاع خدمات مالية. أما السوق البحرينية فحققت أرباحا بدعم من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 1335.92 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4989.09 نقطة بأرباح نسبتها 0.21%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2148.57 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

سوق دبي تتراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3501.33 نقطة بخسائر بلغت 11 نقطة أو ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 152.4 مليون سهم بقيمة 277.3 مليون درهم نفذت من خلال 2538 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 3.02% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.35% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.26%.

وسجل سعر سهم دي إكس بي انترتينمنتس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.45% وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سهم المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.08% وصولا إلى سعر 0.490 درهم، وسجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.89% وصولا إلى سعر 0.350 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية 2.06% وصولا إلى سعر 9.50 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 119 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 54 مليون سهم. واحتل سهم دي إكس بي انترتينمنتس المركز الأول بقيم التداولات بواقع 20.1 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل انترناشيونال بواقع 19.7 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7480.89 نقطة خاسرا بواقع 32.41 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 119 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.00% تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، في المقابل سجل الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.67% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.66%.

وسجل سعر سهم مبكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.22% وصولا إلى سعر 22.18 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 3.13% وصولا إلى سعر 23.06 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.32% وصولا إلى سعر 8.99 ريال تلاه سهم الكيميائية بنسبة 3.79% وصولا إلى سعر 32.45 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بواقع 61.4 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 11.1 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 575.1 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 231.5 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.72 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 6625.12 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 131.1 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار نفذت من خلال 4636 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات مالية بواقع 10.3 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 4.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بواقع 28.6 نقطة تلاه قطاع عقار بواقع 13.5 نقطة.

وسجل سعر سهم خدمات مالية نسبة ارتفاع بواقع 19.96% وصولا إلى سعر 61.3 فلس تلاه سهم قيوين ا بنسبة 15.55% وصولا إلى سعر 81 فلسا، في المقابل سجل سعر سهم صيرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 36.71% وصولا إلى سعر 100 فلس تلاه سهم وربة ت بنسبة 9.14% وصولا إلى سعر 63.6 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.8 مليون سهم تلاه سهم أموال بواقع 8.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 1.8 مليون دينار.

تراجع طفيف للسوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الخدمات والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1334.89 نقطة خاسرا بواقع 1.04 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة، وفي المقابل قطاع الخدمات بواقع 8.08 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

السوق العمانية ترتد مرتفعة

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4989.09 نقطة رابحا بواقع 10.49 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نفذت من خلال 490 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.26% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.25% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.

وسجل سعر الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.17% وصولا إلى سعر 0.0025 ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بنسبة 4.05% إلى سعر 0.077 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة تراجع بواقع 1.22% وصولا إلى سعر 0.162 ريال تلاه سهم بنك مسقط بنسبة 1.01% وصولا إلى سعر 0.392 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل أريدو المركز الأول بقيم التداولات بواقع 379.3 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 376.5 ألف سهم.

السوق الأردنية ترتفع

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.25% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 215386 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.9 مليون سهم بقيمة 18.3 مليون دينار نفذت من خلال 2180 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.55% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.95 % وصولا إلى سعر 3.18 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.87% وصولا إلى سعر 2.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولا إلى سعر 0.38 دينار تلاه سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.76% وصولا إلى سعر 0.80 دينار.