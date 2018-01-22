الدولار يعاود الصعود بعد خسائر إثر إغلاق الحكومة الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الإثنين، بعدما تعرض لخسائر إثر توقف أنشطة الحكومة الأميركية، حيث لقي دعماً من عائدات سندات الخزانة بينما يتابع المستثمرون بهدوء نسبي السجال السياسي الدائر.

بدأ توقف الحكومة الأميركية منتصف ليل الجمعة، بعدما فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق لتمويل الأنشطة بسبب الخلاف المرير بشأن الهجرة وأمن الحدود.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 90.155، لكنه صعد في أحدت التعاملات 0.1 % إلى 90.665 ليستقر فوق أقل مستوى في ثلاثة أشهر 90.113 الذي سجله، الخميس.