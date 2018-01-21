اللون الأحمر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة، الأحد، باستثناء "البحرينية" و"الأردنية"، حيث سجلت سوق دبي تراجعا بنسبة 0.53% بضغط قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3512.33 نقطة. كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع في أداء قطاعاتها لمستوى 7513.30 نقطة بخسائر نسبتها 0.34%. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.29% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6620.40 نقطة وسط ضغط ترأسه قطاع النفط والغاز. أما السوق البحرينية فحققت أرباحا بدعم من قطاعات الخدمات والبنوك والاستثمار، حيث ارتفعت بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 1335.92 نقطة. فيما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعاتها إلى مستوى 4978.60 نقطة بخسائر نسبتها 0.90%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2148.57 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة.

مؤشر سوق دبي يتراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3512.33 نقطة بخسائر بلغت بواقع 18.72 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 152.4 مليون سهم بقيمة 277.3 مليون درهم نفذت من خلال 2538 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.19% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.18% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.38% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.09%.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.48% وصولا إلى سعر 1.19 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.46% وصولا إلى سعر 1.25 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم مجموعة إعمار مولز أعلى نسبة تراجع بواقع 2.52% وصولا إلى سعر 2.32 درهم تلاه سهم مصرف الإمارات الإسلامي 2.06% وصولا إلى سعر 9.50 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 81.3 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 54 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 36.1 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 18.4 مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7513.30 نقطة خاسرا بواقع 25.72 نقطة أو ما نسبته 0.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 164.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 108 شركات واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.94% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.71%، في المقابل سجل إنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.62% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.42%.

وسجل سعر سهم تشب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06% وصولا إلى سعر 24.86 ريال تلاه سهم سايكو بنسبة 4.00% وصولا إلى سعر 19.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 6.42% وصولا إلى سعر 9.62 ريال تلاه سهم مشاعر ريت بنسبة 2.92% وصولا إلى سعر 9.31 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بواقع 65.2 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 17 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 648.2 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 206.5 مليون ريال.

انخفاض في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.98 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليقفل عند مستوى 6620.4 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142.9 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 5002 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 7.9 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 5.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بواقع 17.8 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 5.7 نقطة.

وسجل سعر سهم المدن نسبة ارتفاع بواقع 17.98% وصولا إلى سعر 42 فلسا تلاه سهم ك تلفزيوني بنسبة 15.74% وصولا إلى سعر 25 فلسا، في المقابل سجل سعر سهم تمكين أعلى نسبة تراجع بواقع 20% وصولا إلى سعر 22.8 فلس تلاه سهم الهلال بنسبة 18.3% وصولا إلى سعر 125 فلسا. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.4 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 17.1 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.

أرباح في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاع الخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1335.92 نقطة رابحا بواقع 2.76 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 703.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 11.50 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.78 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.26 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00% وصولا إلى سعر 0.206 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 2.86% وصولا إلى سعر 0.108 دولار. سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 0.85% وصولا إلى سعر 0.116 دينار تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 0.64% وصولا إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.6 مليون سهم.

السوق العمانية تتراجع

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4978.60 نقطة خاسرا بواقع 45.46 نقطة أو ما نسبته 0.90%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 511 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.98% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.97% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وسجل سعر بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.23% وصولا إلى سعر 0.074 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 3.68% إلى سعر 0.310 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 20.00% وصولا إلى سعر 0.024 ريال تلاه سهم المطاحن العمانية بنسبة 5.58% وصولا إلى سعر 0.880 ريال. واحتل سهم الأسماك العمانية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 706 ألف سهم. واحتل أومنفيست المركز الأول بقيم التداولات بواقع 212 ألف ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 205.4 ألف سهم.

ارتفاع هامشي في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.01% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2148.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون دينار نفذت من خلال 1709 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.12%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 % وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 5.00% وصولا إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.85% وصولا إلى سعر 5.10 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 4.76% وصولا إلى سعر 0.20 دينار.