الشارقة تستضيف أكبر معرض تجاري هندي في المنطقة

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحكومة ولاية كيرالا الهندية، أعلنت جريدة مادهيامام المليبارية، أول صحيفة هندية دولية، في مؤتمر صحافي، عن تنظيم أكبر معرض هندي تجاري وثقافي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد بمركز إكسبو الشارقة من تاريخ 25 إلى 27 يناير 2018.

وقال حمزة عباس، مدير التحرير والناشر، لجريدة مادهيامم الخليج في دبي: "في عام الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قد أحب جميع الأمم، نعتز أن نعلن عن إطلاق معرض "كم أون كيرالا" (اكتشف كيرالا) في إمارة الشارقة العاصمة الثقافية للدولة والذي من خلاله نهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية والودية بين البلدين، حيث يتوقع أن يمثل المعرض منصة مثالية لترويج العلامات التجارية والتواصل والاستكشاف والابتكار والنمو مع أكبر الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية من ولاية كيرالا ودولة الإمارات، كما يهدف المعرض ليكون حدثا سنويا يجمع بين الشركات المحلية والعالمية من أجل تبادل الأفكار والخبرات وإنشاء الشراكات التجارية مع الشركات العالمية".

وأضاف: "وسيخصص المعرض ردهات واسعة لتبادل الثقافات والفنون والمأكولات الشعبية مع الزوار من مختلف البلدان حتى يكون الحدث حلقة ثقافية تربط بين الشعوب العالمية من خلال البرامج الثقافية والمناقشات التجارية والأمسيات الغنائية والمسابقات العلمية والعروض السحرية الشيقة، مما سيجعله مهرجانا سنويا لتبادل الحب والصداقة".

ومن جانبه، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن مركز الشارقة للمعارض الذي يضم ويحتضن عددا من البرامج بما في ذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب يفخر أن يستضيف أكبر وأول معرض هندي من نوعه، بما يساعد على توطيد علاقاتنا التجارية والثقافية بالهند وتوسعتها إلى آفاق جديدة.

وقال سعادة عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع العضويات في غرفة الشارقة: "إن من دواعي سرورنا الكبير أن نرى إقامة الدورة الأولى لمعرض "كم أون كيرالا" في الشارقة، العاصمة الثقافية لدولة الإمارات، أحد أكثر الأماكن أمنا وسعادة في العالم ونتمنى أن يكون هذا المعرض بداية مباركة لحدث تاريخي بين البلدين".