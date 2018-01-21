بيع 750 وحدة سكنية من المراحل الأولى لمشروع "الممشى" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

قالت مجموعة "ألف" - إحدى شركات التطوير العقاري في إمارة الشارقة - إنه تم بيع 750 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات السكنية التي طرحت في المرحلة الأولى والثانية من مشروع "الممشى" خلال فترة زمنية قياسية منذ إطلاق المشروع في سبتمبر الماضي.

وأكد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجموعة "ألف" أن مشروع "الممشى" يعد من المشاريع السكنية المتكاملة التي تدعم الحركة الاستثمارية في الإمارة ويضيف بصمة استثنائية على تطوير القطاع العقاري ويساهم بشكل فعال في تأسيس وجهة استثمارية جديدة في قطاعات العقار والتجزئة والسياحة.

وقال إن المشروع ينسجم مع توجهات الإمارة وأهدافها بهذا الخصوص وبما يتناسب مع الرؤى الحكيمة للإمارة الرامية إلى تعزيز نمو القطاع السياحي والعقاري كما أنه يعزز الحركة السياحية وقطاعي الضيافة والتجزئة لما يتضمنه من وحدات سكنية متعددة المساحات والتصاميم ومحال تجارية ومرافق خدمية وترفيهية ورياضية متنوعة.

وأوضح الشيخ خالد بن سلطان القاسمي أن نتائج البيع تؤكد نجاح فكرة المشروع الحضري الذي يواكب مقومات الحياة العصرية كافة ويدل على أنه من المشروعات التطويرية المميزة التي تحقق قيمة مضافة لإمارة الشارقة لما يتمتع به من مقومات كبيرة إضافة إلى أنه سيوفر حياة مميزة لجميع الفئات المجتمعية وبما يتناسب مع أذواقهم إضافة إلى كونه المشروع الأول من نوعه في الشارقة الذي يتيح للسكان والزوار إمكانية التنقل بين أرجاء المشروع سيرا على الأقدام نظرا لما يتميز به من أرصفة وفيرة وممرات مشي مستوحاة من تصاميم عالمية على مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء ومائية متناسبة مع الطبيعية.

من جانبه قال عيسى عطايا مدير عام مجموعة "ألف" إن مشروع "الممشى" يعد من أهم المشاريع التي تقوم بتنفيذها المجموعة التي وضعت ضمن أولوياتها واستراتيجياتها أن يتم تصميم المشروع وفق تطلعات السكان والأفراد ويلبي طموحات الإمارة المستقبلية في إيجاد تكامل مميز بين المشروعات السياحية والعقارية في ظل التنافسية الاقتصادية والتجارية بين الشركات العالمية والمحلية.