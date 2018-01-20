"إكسبو خورفكان" يستعد لبرنامج حافل بالمعارض والفعاليات في 2018

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة مقبلة على تنظيم واستضافة العديد من المعارض المميزة بدءاً من العام الجاري، للمساهمة في توفير احتياجات أهالي المنطقة، من السكان والتجار والمستثمرين، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تخدم القطاعات الحيوية في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادته مؤخراً مع إدارة وموظفي مركز إكسبو خورفكان، بحضور خليل المنصوري، مدير إدارة الفروع مدير إكسبو خورفكان، للوقوف على أهم إنجازات العام الماضي، ومراجعة خطط العام الجاري، وتحديد أبرز المعارض والفعاليات التي سيتم إقامتها في المركز من أجل خدمة سكان المنطقة، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سيف المدفع: "بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، أصبحت المنطقة الشرقية للإمارة، وجهة رئيسية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المميزة، في مختلف المجالات التجارية، والصناعية، والزراعية، والثقافية، والتي تشكل عنصر رفد لاقتصاد المنطقة بشكل خاص، واقتصاد إمارة الشارقة بشكل عام، كما تسهم في تلبية احتياجات الأهالي، وتفتح المجال أمام التجار لاكتشاف الفرص الجديدة".

وأكد المدفع أن ما تتميز به المنطقة الشرقية من موقع استراتيجي، ومعالم سياحية وتراثية ومواقع طبيعية، يمنح مركز إكسبو خورفكان ميزة تنافسية في تنظيم المعارض النوعية، وخصوصاً التي تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب الفعاليات المتخصصة والعامة التي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تنظيم معرض واحد على الأقل شهرياً في 2018.

من ناحيته قال خليل المنصوري: "شهد العام الماضي نمواً بنسبة 10% في عدد المعارض التي استضافها مركز إكسبو خورفكان، حيث حققنا تطوراً لافتاً في مستوى ونوعية الفعاليات التي نجحنا في جذبها إلى المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، ونعمل دائماً على تقديم المزايا والتسهيلات التي تعزز من مساهمة قطاع المعارض والمؤتمرات في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية بالمنطقة".

وأشار المنصوري إلى أن مركز إكسبو خورفكان حريص على دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، خصوصاً من أبناء المنطقة الشرقية، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة في هذا القطاع الذي يحقق نمواً مستمراً، ويرتبط بالكثير من المجالات الحيوية التي توفر فرص العمل، والتطور المهني، وتلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة، للمحافظة على الرخاء والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نهاية الاجتماع تفقد سعادة سيف محمد جاسم المدفع مبنى مركز إكسبو خورفكان، واطلع على جانب من خطط التطوير في بعض أقسام ومرافق المركز، ووجه بتوفير مزيد من الخدمات التي تسهل على الزوار، وتتيح لهم الاستفادة المثلى من المعارض والفعاليات الأخرى المقرر تنظيمها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، بما يشكل إضافة حقيقية إلى مشاركات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في هذه الفعاليات ويزيد من الإقبال عليها.

وكان مركز إكسبو الشارقة قد نظم في شهر مايو من العام الماضي، دورة تدريبية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، بهدف تطوير قدراتهم، وتمكينهم من الاطلاع على عمليات التخطيط والإدارة، وأحدث المعايير العالمية المتبعة في التنظيم والإشراف، على هذه المعارض والفعاليات والمشاركة فيها.