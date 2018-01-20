أكدت أن التصريحات مفبركة

الكويت تنفي ما نسب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز بموازنة البلاد

  • السبت 20, يناير 2018 في 1:53 ص
نفت الكويت الجمعة صحة ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من تصريح منسوب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز في موازنة الكويت مؤكدة عدم صحته إطلاقاً.

الشارقة 24 – وام:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن وزارة المالية الكويتية أنه لا صحة للتصريح المنسوب لصندوق النقد الدولي الذي يزعم عدم وجود عجز في الموازنة العامة للدولة واصفة الخبر بأنه "مفبرك" مضيفة أنه على العكس مما أثير فإن بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أثنت على الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق أحدث تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وذلك في أعقاب زيارتها الأخيرة للبلاد في نوفمبر الماضي.

وأوضحت "المالية" أنها تقوم بنشر الأرقام الرسمية للحساب الختامي التي يدققها ديوان المحاسبة الكويتي ويصادق عليها مجلس الأمة للسنوات المالية المذكورة والتي توضح حقيقة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.