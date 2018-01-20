الكويت تنفي ما نسب لصندوق النقد الدولي بعدم وجود عجز بموازنة البلاد

الشارقة 24 – وام:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن وزارة المالية الكويتية أنه لا صحة للتصريح المنسوب لصندوق النقد الدولي الذي يزعم عدم وجود عجز في الموازنة العامة للدولة واصفة الخبر بأنه "مفبرك" مضيفة أنه على العكس مما أثير فإن بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أثنت على الإصلاحات المالية والاقتصادية وفق أحدث تقرير حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وذلك في أعقاب زيارتها الأخيرة للبلاد في نوفمبر الماضي.

وأوضحت "المالية" أنها تقوم بنشر الأرقام الرسمية للحساب الختامي التي يدققها ديوان المحاسبة الكويتي ويصادق عليها مجلس الأمة للسنوات المالية المذكورة والتي توضح حقيقة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.