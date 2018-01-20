النفط يهبط 1 % بفعل "تنامي إنتاج الخام الأميركي"

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة الجمعة وسجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر، رغم أنها بلغت في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع قلق السوق من أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة يغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتاً، أو 1.01 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولار للبرميل، وكانت عقود خام القياس العالمي قد سجلت الإثنين أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2014 .

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً، أو 0.91 بالمئة، إلى 63.37 دولار للبرميل، وكان خام القياس الأميركي قد سجل الثلاثاء 64.89 دولار للبرميل وهو أيضاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 .

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسارة نحو 2 بالمئة.