"الاتحادية للضرائب": مشتريات التسوق الإلكتروني تخضع لـ "القيمة المضافة"

الشارقة 24 – وام:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن كافة المشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تم استلام السلع المشتراة إلكترونياً داخل الإمارات.

وأوضحت الهيئة في رسالة توعوية أصدرتها اليوم الجمعة، أن كافة المواقع الإلكترونية التي تتعدى توريداتها حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375 ألف درهم خلال الشهور الـ 12 السابقة أو الـ 30 يوماً المقبلة تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.