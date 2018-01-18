مؤشرات الخميس... الأخضر يلون بورصات الكويت والبحرين والأردن

الشارقة 24:



تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.32% بضغط قاده قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3531.05 نقطة.



كما تراجعت سوق السعودية بشكل هامشي وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7539.02 نقطة بخسائر نسبتها 0.01%.



بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6639.38 نقطة وسط ارتفاع في أداء أغلبية القطاعات.



أما السوق البحرينية فحققت أرباحاً بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، حيث ارتفعت بنسبة 0.78% لتقفل عند مستوى 1331.73 نقطة.



فيما تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعي المال والصناعة إلى مستوى 5024.06 نقطة بخسائر نسبتها 0.15%.



وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2148.28 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والمال.

السوق الإقفال التغير دبي 3531.05 0.32 % سالب السعودية 7539.02 0.01 % سالب الكويت 6639.38 0.55 % البحرين 1331.73 0.78% عٌمان 5024.06 % 0.15سالب الأردن 2148.28 16.0%

سوق دبي ترتد هابطة



تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3531.05 نقطة بخسائر بلغت بواقع 11.39 نقطة أو ما نسبته 0.32%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 330.6 مليون سهم بقيمة 562.3 مليون درهم نفذت من خلال 3516 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.23% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.91% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%.



وسجل سعر سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.43% وصولاً إلى سعر 1.49 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.00% وصولاً إلى سعر 0.390 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دي إكس بي انترتينمنتس أعلى نسبة تراجع بواقع 3.29% وصولاً إلى سعر 0.647 درهم تلاه سهم دار التكافل 2.31% وصولاً إلى سعر 0.932 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 162.5 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 70.8 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 110.1 مليون درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 45.9 مليون درهم.



تراجع هامشي في السوق السعودية



تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7539.02 نقطة رابحا بواقع 0.72 نقطة أو ما نسبته 0.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 204.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 98 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.62% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.30%، في المقابل سجل الاعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.37%.



وسجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 24.50 ريال تلاه سهم رعاية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 47.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم دار الأركان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.30% وصولاً إلى سعر 10.28 ريال تلاه سهم الجوف بنسبة 4.57% وصولاً إلى سعر 29.85 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 100.8 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بحجم 14.9 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 221.7 مليون ريال تلاه سهم بترو رابغ بواقع 175.8 مليون ريال.



محطة خضراء في السوق الكويتية بدعم من أغلبية قطاعاتها



ارتفعت السوق الكويتية وذلك وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 36.08 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 6639.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 152.6 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار نفذت من خلال 5518 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بواقع 20.8 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 19.6 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 7.2 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 3.9 نقطة.



وسجل سعر سهم ك تلفزيوني نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 21.6 فلس تلاه سهم الرابطة بنسبة 19.42% وصولاً إلى سعر 123 فلس، في المقابل سجل سعر سهم أولى تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 12.02% وصولاً إلى سعر 57.1 فلس تلاه سهم معادن بنسبة 6.54% وصولاً إلى سعر 70 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.7 مليون سهم تلاه سهم لوجستيك بواقع 17.6 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.8 مليون دينار.



قطاع البنوك يواصل دعمه للسوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1333.17 نقطة رابحا بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.11%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 572.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.73 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 6.02 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.



سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.23% وصولاً إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 2.94% وصولاً إلى سعر 0.175 دولار. سجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96% وصولاً إلى سعر 0.200 دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.49% وصولاً إلى سعر 0.410 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 513.3 ألف سهم.



السوق العمانية تواصل سلسلة تراجعها



تراجعت السوق العمانية وسط تراجع في أداء قطاعي المال والصناعة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 50242.06 نقطة خاسرا بواقع 7.57 نقطة أو ما نسبته 0.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 742 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.53% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.11%.



وسجل سعر النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10% وصولاً إلى سعر 0.299 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بنسبة 2.04% إلى سعر 0.100 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.030 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمن بنسبة 7.19% وصولاً إلى سعر 0.155 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 2 مليون سهم. واحتل بنك صحار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 348.8 ألف ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 337.6 ألف سهم.



قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق الأردنية



ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2148.28 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 2119 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.48% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.30%.



وسجل سعر سهم العبور للشحن والنقل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.91 % وصولاً إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم الأردنية لإنتاج الأدوية بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 0.44 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.90% وصولاً إلى سعر 3.10 دينار.