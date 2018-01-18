"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة الرياح في مصر

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقية تعاون مع شركتي "السويدي إليكتريك" و"ماروبيني" لتطوير محفظة مشاريع لإنتاج طاقة الرياح بقدرة تتجاوز 800 ميجاواط في جمهورية مصر العربية، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور سعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وذلك خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.



وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" إن توسع نطاق الاقتصاد المصري يتوازى مع إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة.. مشيراً إلى التطلع لتسخير الخبرة الواسعة في مشاريع الطاقة المتجددة والتعاون مع خبراء في القطاع مثل "السويدي إليكتريك " و"ماروبيني" في مصر لدعم تحقيق خططها المستقبلية الطموحة .